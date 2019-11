Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne ausgebaut und von ungebrochenen Hoffnungen auf ein Teilabkommen im Handelsstreit profitiert. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts der Rally der vergangenen Tage in Grenzen, der EuroStoxx 50 verzeichnete einen Anstieg von 0,3%, in Paris rückte der Index 0,4% vor, der Dax musste dem stärkeren Gewinn vom Montag etwas Tribut zollen und schloss lediglich 0,1% stärker und der Londoner Index konnte ein Plus von 0,3% erzielen. Positive Nachrichten kamen von Associated British Foods, der britische Mischkonzern hatte dank guter Geschäfte seiner Textilkette Primark und mit Lebensmitteln den Gewinnrückgang in der Zuckersparte mehr als aufgefangen, die Aktien eroberten mit einem ...

