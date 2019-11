Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im September deutlich stärker als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um nur 0,1 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Anstieg um 1,5 Prozent. Den vorläufig für August gemeldeten Auftragsrückgang von 0,6 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf 0,4 Prozent.

Lampe: Deutschland schrammt an technischer Rezession vorbei

Deutschlands Wirtschaftsleistung ist nach Einschätzung des Bankhauses Lampe im dritten Quartal 2019 wahrscheinlich nicht geschrumpft. "Es könnte sein, dass wir an einer technischen Rezession vorbei schrammen", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Zwar seien die Industrieumsätze für September sehr schwach gewesen, doch spreche sowohl der robuste Einzelhandelsumsatz als auch der vorläufig gemeldete Anstieg der Euroraum-Wirtschaftsleistung um 0,19 Prozent gegen einen abermaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), argumentierte Krüger.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im September um 1,4 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Der für August gemeldete Umsatzanstieg von 1,3 Prozent wurde bestätigt.

Medien: Große Koalition will laut Halbzeitbericht bis 2021 weiterregieren

Die große Koalition will laut einem Medienbericht in ihrer derzeitigen Aufstellung bis 2021 weiterregieren. Dies gehe aus einem 83-seitigen Bericht zur Halbjahresbilanz der Bundesregierung hervor, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die große Koalition habe "viel erreicht und umgesetzt, aber es bleibt auch noch viel zu tun", heiße es darin.

API-Daten zeigen Zunahme der US-Rohölbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel erhöht, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang um 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,2 Millionen Barrel nach minus 4,7 Millionen eine Woche zuvor.

Trump und Johnson weiterhin für Freihandelsabkommen nach Brexit

Die USA und Großbritannien streben auch nach der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen nach dem Brexit an. Dies hätten sich Trump und der britische Premierminister Boris Johnson in einem Telefonat versichert, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Dabei hätten die beiden Politiker ihr Ziel bekräftigt, die besonderen Beziehungen der beiden Länder durch ein "stabiles" Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem britischen EU-Austritt zu stärken.

EU-Ratspräsident Tusk will nicht bei Präsidentschaftswahl in Polen antreten

Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk will in seinem Heimatland Polen nicht bei der kommenden Präsidentschaftswahl antreten. Nach "reiflicher Überlegung" habe er entschieden, sich bei der Wahl im Mai 2020 nicht zu bewerben, sagte Tusk zu polnischen Fernsehjournalisten. Tusk, der Polen zwischen 2007 und 2014 als Ministerpräsident regiert hatte, begründete seine Entscheidung mit dem politischen Ballast aus seinen bisherigen Ämtern.

Belgischer König beauftragt Sozialisten Paul Magnette mit Regierungsbildung

Nach Monaten erfolgloser Verhandlungen hat der belgische König Philippe den Sozialisten Paul Magnette mit der Regierungsbildung beauftragt. Wie der Königspalast mitteilte, nahm der Parteichef der wallonischen Sozialisten die Aufgabe an. Er werde den König am 18. November über den Stand der Verhandlungen informieren.

Spanische Justiz erlässt Haftbefehle gegen drei weitere Katalanen-Politiker

Der spanische Oberste Gerichtshof hat internationale Haftbefehle gegen drei weitere Ex-Mitglieder der katalanischen Regionalregierung erlassen. Die Haftbefehle gegen die ehemaligen Regionalminister Toni Comin und Lluis Puig sollten den Behörden in Belgien zugestellt werden, wohin die beiden Politiker 2017 geflohen waren, erklärte das Gericht. Der Haftbefehl gegen Clara Ponsati wurde den schottischen Behörden übergeben.

US-Regierung wirft Iran "atomare Erpressung" vor

Die USA haben den vom Iran angekündigten weiteren Schritt zur Abkehr vom internationalen Atomabkommen scharf kritisiert. Die geplante Ausweitung der Urananreicherung sei "ein klarer Versuch der atomaren Erpressung", der die "politische und wirtschaftliche Isolation" des Landes verstärken werde, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Die US-Regierung werde ihre Politik des "maximalen Drucks" gegen Teheran fortführen, bis das Land sein "destabilisierendes Verhalten" aufgebe.

US-Sicherheitsbehörden warnen vor Einmischung in Präsidentschaftswahl

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben führende Sicherheitsbehörden des Landes vor erneuter Einmischung aus dem Ausland gewarnt. "Unsere Feinde wollen unsere demokratischen Institutionen untergraben, die öffentliche Stimmung beeinflussen und auf die Politik der Regierung einwirken", erklärten die Leiter der sieben wichtigsten US-Sicherheitsbehörden. Russland, China, der Iran und andere "bösartige ausländische Akteure" würden versuchen, in den Abstimmungsprozess einzugreifen oder die Meinungen der Wähler zu beeinflussen.

Trumps Stabschef für Aussage zu Ukraine-Affäre vorgeladen

Im Zuge der US-Kongressuntersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump hat die Opposition den Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, zur Zeugenaussage vorgeladen. Mulvaney wurde in einem Schreiben dreier Ausschussvorsitzender dazu aufgefordert, am Freitag vor den Gremien zu erscheinen. Dass er der Aufforderung nachkommt, ist allerdings unwahrscheinlich.

China startet ersten Satelliten des Sudan

China hat den ersten Satelliten des Sudan gestartet. Der Satellit solle zu Forschungen in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Weltraumtechnologie eingesetzt werden, teilte der regierende Souveräne Rat mit. Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua war der Satellit bereits am Sonntag in der nordchinesischen Provinz Shanxi gestartet worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailands Zentralbank senkt Leitzins um 25 Bp auf 1,25%

November 06, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

