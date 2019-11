Noch vor wenigen Tagen waren die Befürchtungen groß, dass sich auch die US-Wirtschaft der globalen Abschwächung des Wachstums nicht entziehen kann. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sah sich angesichts der Risiken sogar genötigt, den Leitzins dreimal in Folge zu senken, um eine mögliche ausgeprägtere Wachstumsdelle zu verhindern. Anleger sehen das Positive in den aktuellen Entwicklungen Die Anleger ignorierten allerdings die Risiken und sahen lediglich das Positive in den Entwicklungen. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...