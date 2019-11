Der neue Chef legt nicht nur die Neunmonatszahlen vor, sondern die konkreten Planungen in Sachen E-Mobility. Die ersten Andeutungen gab es bereits zur IAA in Frankfurt vor einigen Wochen. Nun muss BMW seine Strategie erläutern, wie man wahrscheinlich mehrgleisig fährt. Also neben Verbrenner und E-Auto auch Wasserstoff- oder Brennstoffzelle. Das wird zweifellos vom Markt neu einzuordnen sein.



