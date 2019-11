EUR/USD fällt zum Test der 1,1070 - Bessere Stimmung gegenüber dem Greenback belastet das Paar - Deutsche Fabrikaufträge überraschten im September positiv - Die Gemeinschaftswährung kämpft am Mittwoch um eine Richtung und so notiert der EUR/USD weiterhin im Bereich der 1,1070. EUR/USD mit USD Käufen schwächer Nach dem negativen Start in die neue ...

