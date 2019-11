Limburg (ots) - Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und viele Haushalte machen sich Gedanken um die Bestellung von Heizöl. Die Befüllung des Heiztanks kann hohe Kosten verursachen, die für einige Verbraucher finanziell nicht zu bewältigen sind. Eine Heizölfinanzierung kann für die Betroffenen die richtige Lösung sein.Vorteil einer HeizölfinanzierungAuch wenn Heizöl deutlich günstiger geworden ist, bleibt die Beschaffung des Brennstoffs ein erheblicher Kostenfaktor. Im Gegensatz zu Strom und Gas, welche bequem in monatlichen Abschlägen gezahlt werden können, wird Heizöl meist als Einmalbetrag fällig. Die hohen Kosten, die mit der Bestellung verbunden sind, können bei einigen Haushalten zu einer finanziellen Herausforderung werden, wenn der Kaufpreis in einer Summe beglichen werden muss. Um rechtliche Konsequenzen seitens der Händler bei Zahlungsverzug zu vermeiden, greifen manche Haushalte an dieser Stelle zum Dispositionskredit - kurz Dispokredit, um die Zahlung zu leisten. Die Experten der KVB Finanz raten davon jedoch unbedingt ab. Zwar lockt der Kredit auf dem Girokonto mit Bequemlichkeit und schneller Verfügbarkeit, die Kosten steigen allerdings schnell ins Unermessliche. Zehn Prozent Zinsen und mehr werden für die Disponutzung berechnet - bei Überschreitung des Kreditrahmens zusätzlich ca. fünf Prozent. Aus diesen Gründen eignet sich diese Form der Finanzierung nicht für längere Zeiträume und/oder hohe Geldbeträge.Mengenrabatte sichernHaushalte mit einem durchschnittlichen Einkommen, die ihren Ölvorrat nicht für ein ganzes Jahr auf einmal kaufen können, sind benachteiligt. Eine häufig genutzte Option, um das Haushaltsbudget zu entlasten, ist die Verteilung der Bevorratung auf mehrere Lieferungen. Vor allem Familien oder ältere Menschen nutzen die Nachbestellung mehrmals im Jahr, da sie viel Zeit zu Hause verbringen. Der große Nachteil aber ist, dass diese Haushalte höhere Preise zahlen als diejenigen, die große Vorräte auf einen Schlag finanzieren. Nicht nur, dass der Transportaufschlag mehrfach bezahlt werden muss. Steigen die Preise für Heizöl in der Zwischenzeit, wird die nächste Lieferung um ein Vielfaches teurer.Mit einer Heizölfinanzierung ist es im Gegensatz dazu für alle Haushalte möglich, die Öltanks zu den besten Konditionen vollständig aufzufüllen. Eine Ratenzahlung bietet Verbrauchern die Möglichkeit ihren Jahresvorrat an Heizöl in einer Bestellung zu ordern. Die Devise lautet: "Je mehr Öl Sie kaufen, desto günstiger wird der Liter." Die Heizölkosten können monatlich umgelegt und in Form von günstigen Raten gleichmäßig auf die gesamte Heizperiode verteilt werden. Marc Kloetzel, Sales Manager und Prokurist der KVB Finanz, bekräftigt die Vorteile einer Heizölfinanzierung: "Der Mengenrabatt fällt, abhängig von der Bestellmenge, für die meisten Kunden höher aus als die Kosten der Ratenfinanzierung."Clever geplantDie einmalige Befüllung des Öltanks rechnet sich in vielerlei Hinsicht: Mengenrabatt, einmalig anfallende Transportkosten und nicht zu vergessen eine immense Zeitersparnis, wenn die Tanks nur einmal im Jahr aufgefüllt werden müssen. Ein anderer wichtiger Vorteil ist, dass Kreditnehmer selbst entscheiden, wann sich das Geschäft am meisten lohnt. Unabhängig von Regularien, können Haushalte dann einkaufen, wenn der Händler ihnen einen guten Preis anbietet. Wenn Verbraucher erst darauf warten, genug Geld für den Kauf angespart oder den Vorrat vollständig aufgebraucht zu haben, hat sich die Preislage womöglich schnell ins Negative gewandelt. Zum Spätsommer und Herbst hin kostet das Heizöl am meisten. Alle wollen es warm haben und der Verbrauch steigt im ganzen Land gleichzeitig an. Diese Entwicklung bestimmt die Preispolitik der Händler. Wann der beste Zeitpunkt für den Kauf von Öl ist, lässt sich nicht genau festlegen, da der Markt starken Schwankungen unterliegt. Der Grundsatz lautet aber, dass es am günstigsten ist, wenn die wenigsten Verbraucher mit Ölheizungen an die Bevorratung denken. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Heizöl in der Regel am günstigsten zum Ende der Heizperiode ist. Um den Monat März kostet es aller Wahrscheinlichkeit nach weniger als zum Saisonbeginn im September. Diese Information im Hinterkopf, kann die Kreditaufnahme für Heizöl clever geplant werden. Wenn die Ratenzahlung für den Kredit jeden Monat in die Nebenkostenberechnung einkalkuliert wird, kann der Zeitpunkt des Kaufs frei und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten gewählt werden.Heizöl günstig mit der KVB Finanz finanzierenVerbraucher, die nicht ausreichend Ersparnisse haben, müssen genau überlegen und planen wie sie ihr Haus im Winter angenehm warmhalten. Die flexiblen Ratenfinanzierungen von Finanzdienstleistern wie der KVB Finanz ermöglichen es Kunden ihren Bedarf individuell auf die Laufzeit umzulegen, wodurch sie den Kauftermin frei und unabhängig wählen können. Fehlen nur wenige Ersparnisse, um das Heizöl zum idealen Zeitpunkt eigenständig zu finanzieren, kann einer kürzere Laufzeit gewählt werden. Ist die finanzielle Situation voraussichtlich längerfristig angespannt, kann die Heizölfinanzierung auch über einen größeren Zeitraum hinweg in Raten zurückgezahlt werden. Kalte Wintertage, die aus einer Ablehnung der Händler aufgrund einer negativen Schufa resultieren, müssen nicht sein. Die Ratenzahlung kann genau auf die monatliche Summe abgestimmt werden, die ohne Einschränkungen entrichtet werden kann. Einschränkungen in Form von finanziellen Engpässen sind so Geschichte und die Lebensqualität kann erhalten bleiben ohne am Jahresende verschuldet zu sein. Die KVB Finanz vertritt die Überzeugung, dass eine angenehme Raumtemperatur und Wärme jedem zusteht und unterstützt ihre Kunden dabei, das beste Angebot für eine Heizölfinanzierung zu den günstigsten Konditionen zu finden.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134676/4431231