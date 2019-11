Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Phoenix Solar +12,5% auf 0,018, davor 17 Tage ohne Veränderung , United Internet +2,67% auf 27,64, davor 8 Tage im Minus (-26,31% Verlust von 36,53 auf 26,92), Nintendo -0,58% auf 353, davor 6 Tage im Plus (16,12% Zuwachs von 305,75 auf 355,05), Teamviewer -1,62% auf 24,31, davor 6 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 22,53 auf 24,71), Henkel 0% auf 94,72, davor 5 Tage im Plus (4,64% Zuwachs von 90,52 auf 94,72), World Wrestling Entertainment +4,91% auf 55,77, davor 5 Tage im Minus (-22,86% Verlust von 68,91 auf 53,16), Delivery Hero +2,83% auf 42,16, davor 5 Tage im Minus (-8,83% Verlust von 44,97 auf 41), Deutsche Wohnen -1,68% auf 33,93, davor 4 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 33,31 auf 34,51), Roche GS -1,47% auf 294, davor 4 Tage im Plus (1,29% ...

