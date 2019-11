Die Wiener Börse ist am Mittwoch behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.25 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent bei 3.248,18 Punkten (Vortag: 3.246,37). Bisher wurden 358.295 (Vortag: 298.812) Aktien gehandelt (Einfachzählung). Der Frühhandel verlief ruhig, die meisten Kursbewegungen hielten sich in engen Bandbreiten.Die am Mittwoch gemeldeten Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...