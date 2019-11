Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal S&T. Morgen wird es spannend. Dann legt der Konzern aus Österreich seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Die Aktie ist bereits in Lauerstellung und charttechnisch in einer spannenden Position. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.