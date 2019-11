Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal und einer höheren Gewinnprognose auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Unter anderem dank eines besser als erwartet ausgefallenen Geschäfts in der Personen-Rückversicherung habe der Reingewinn des Rückversicherers zwar sowohl seine Prognose als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb der Experte Edward Morris in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Gleichwohl sei es unwahrscheinlich, dass die Analysten nun ihre Prognosen nach oben schrauben werden./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-11-06/10:46

ISIN: DE0008402215