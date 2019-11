Die Mehrheit der Deutschen ist zur Halbzeit der Regierungszeit nicht zufrieden mit der Arbeit der Großen Koalition. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).



Demnach bewerten 45 Prozent der befragten Bundesbürger die Arbeit der Bundesregierung mit "sehr schlecht" (22 Prozent) oder "schlecht" (23 Prozent). Mit "mittelmäßig" beurteilen 37 Prozent die bisherige Regierungszeit der Großen Koalition. Nur zehn Prozent der Befragten bewerten die Arbeit des Bündnisses von CDU, CSU und SPD mit "gut", weniger als ein Prozent mit "sehr gut". Sieben Prozent der Befragten antworteten auf die Frage "Wie beurteilen Sie persönlich die Arbeit der Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren" mit "Weiß nicht/keine Angabe".



Für die Erhebung wurden am 5. November 637 Personen via Online-Panel befragt.