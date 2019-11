Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Sollte die Airline ihre ambitionierten Ziele erreichen, hätte dies eine erheblich wertsteigernde Wirkung, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich des Kapitalmarkttages. Zwar habe er im Zuge der Veranstaltung mit einigen Gewinnmitnahmen gerechnet, aber der Kursrutsch sei nun doch zu weit gegangen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-11-06/10:55

ISIN: FR0000031122