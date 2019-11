Im Mai 2020 soll er Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern am Netz sein, den GP Joule und Energiequelle im Auftrag des chinesisch-australischen Joint-Ventures als EPC-Unternehmen realisieren. Die Nord LB finanziert das 41 Millionen Euro-Projekt.Auch in Ausschreibungen lassen sich immer wieder Zuschläge für Photovoltaik-Anlagen größer als zehn Megawatt in Deutschland gewinnen. Die Solarparks müssen dann auf baulichen Anlagen errichtet werden, für die die Grenze nicht gilt. Clenergy sicherte sich bei der Auktion im Juni 2019 so einen Zuschlag für ein Photovoltaik-Projekt auf einer alten Kiesgrube in ...

