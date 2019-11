Berlin (ots) - Seit die Einführung des Mietendeckels in Berlin immer konkreter wird, ist eine zunehmende Unsicherheit bei Immobilienbesitzern spürbar. Berlin Sotheby's International Realty verzeichnet schon jetzt steigende Verkaufsanfragen, da Immobilienbesitz als Kapitalanlage in der Hauptstadt zunehmend unwirtschaftlich erscheint. Die geplante Laufzeit des Mietendeckels bis 2025 und die Möglichkeit, auch im Nachgang eines Immobilienverkaufs für zu viel verlangte Miete in Regress genommen zu werden, führt zu einer Abkehr von der Immobilie als Investitionsobjekt und Altersvorsorgemodell. Damit wird der Immobilienmarkt in der Hauptstadt endgültig abgewürgt.Mit Beginn des Jahres 2020 soll in Berlin der Mietendeckel eingeführt werden und zunächst bis 2025 Gültigkeit haben. Der Berliner Senat hat am 22. Oktober 2019 beschlossen, dem Rat der Bürgermeister diesen Entwurf eines "Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung" vorzulegen.Bislang galt ohnehin bereits die Mietpreisbremse, die besagte, dass bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Der jetzt beschlossene Mietendeckel geht sogar noch einen Schritt weiter: Er sieht einen Miethöchstwert mit einer zeitlichen Frist für jede Wohnung vor, über den keine weitere Erhöhung mehr möglich ist. Eine freie Preisbildung zur Kostendeckung ist nicht mehr möglich. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Zu viel gezahlte Miete könnte demnach auch rückwirkend für die ersten zweieinhalb Jahre des Mietverhältnisses zurückgefordert werden."Wir haben sehr viele Anfragen von Immobilienbesitzern erhalten, die von uns wissen wollten, ob sie ihre Immobilie jetzt besser verkaufen sollten", resümiert Anita Gärtner, Geschäftsführerin von Berlin Sotheby's International Realty den Monat Oktober. "Die Unsicherheit, ob ein Immobilieninvestment bei eingefrorenen Mieten noch werthaltig ist, ist riesengroß", führt Gärtner weiter aus. Dabei ist stets sehr individuell zu prüfen, ob ein Verkauf für Immobilienbesitzer aufgrund der geänderten Gesetzeslage sinnvoll sein kann. "Eine sach- und fachgerechte Einwertung des Objekts und die persönliche Finanzsituation sind nur zwei Kriterien, die in der aktuellen Situation berücksichtigt werden müssen", betont Immobilienexpertin Gärtner.Hat sich der Immobilienbesitzer nach sorgfältiger Abwägung für den Verkauf entschieden, ergeben sich schnell neue Herausforderungen. Freigewordene Liquidität will optimal investiert werden - und gerade in Zeiten des Niedrig- oder gar Negativzinses verspricht der Immobilienmarkt nach wie vor die beste Rendite. Noch. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass neben Berlin noch andere Immobilienmärkte in Deutschland einen Mietendeckel einführen werden.Langfristig werden Mietpreisbremse und insbesondere Mietendeckel damit genau das Gegenteil des angestrebten Ergebnisses von mehr bezahlbarem Wohnraum erreichen. Die Sorge, trotz hohem Kaufpreis zukünftig keine auskömmliche Miete für eine Immobilie zu erhalten, wird private Investoren aus dem Immobilienmarkt drängen. Neubauprojekte, die ab Baujahr 2014 nach aktuellem Stand von Mietendeckel ausgenommen sind, werden die zu erwartende Nachfrage von Kapitalanlegern kaum auffangen können. Damit entgeht dem Immobilienmarkt dringend benötigtes Kapital, das in Sanierungen und Modernisierungen fließen könnte. Zugleich bricht der für unserer Gesellschaft unabdingbaren privaten Altersvorsorge die vielleicht letzte stabile Säule für eine zuverlässige Existenzabsicherung im Alter weg.Über Sotheby's International RealtySotheby's International Realty ist der weltweite Marktführer im Bereich Premium-Immobilien. Werte zu erkennen, zu entwickeln, hochwertig zu präsentieren und erfolgreich zu vertreiben ist Sotheby's Alleinstellungsmerkmal. Sotheby's International Realty verfügt über ein globales Netzwerk mit 990 Niederlassungen in 72 Ländern und damit über einen einzigartigen Marktzugang und ausgezeichnete Marktexpertise. Das Unternehmen profitiert von langjährigen Partnerschaften mit professionellen Immobiliendienstleistern sowie Bestandshaltern, Notaren, Finanzierern und Stadtentwicklern. Basierend auf mehr als zwei Jahrhunderten Erfahrung des Traditionshauses Sotheby's vereint die Marke Kunst und Design mit hochwertigen Immobilien und steht für einen modernen und exklusiven Lebensstil.Pressekontakt:Format Communications Consultants GmbHLena DavidTel. +49 40-2841 895 20Fax +49 40-2841 895 00l.david@format-communications.comwww.format-communications.comOriginal-Content von: Sotheby's International Realty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138121/4431361