Zu den Top-Gewinnern zur Wochenmitte an der deutschen Börse gehört zweifellos HEIDELBERGER DRUCK. Denn der Maschinenbauer löste mit der Vorlage der Ergebnisse zum zweiten Fiskalquartal (Juli bis September) einen regelrechten Run auf die Aktien aus. Was damit zusammenhängt, dass HEIDELBERGER DRUCK endlich wieder eine handfeste positive Überraschung zu bieten hatte.Bildnachweis: © Heidelberger Druck AGSo konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum seinen Umsatz überraschend stark um 9 % auf 622 Millionen Euro steigern. Damit kompensierte man gleich den schwach ausgefallenen Jahresauftakt. Operativ verdiente das Unternehmen exklusive Restrukturierungskosten rund 55 Millionen Euro, ein sattes Plus von 28 %. Die entsprechende Marge wurde von zuvor 7,4 % auf 8,9 % hochgeschraubt. Und auch beim Auftragseingang gab es positives zu berichten. Denn dieser kletterte um gut ein Prozent auf 648 Millionen Euro.

