Auf der einen Seite unterfüttern die heute veröffentlichten guten Zahlen von Wirecard, BMW und Adidas die laufende Rally im Deutschen Aktienindex. Andererseits aber kommt mal wieder ein kleiner Dämpfer aus China zum leidigen Thema Handelsstreit mit den USA. In Peking heißt es, dass es noch zu früh sei, die Phase 1 des Handelsvertrags zu unterzeichnen. In dieser Gemengelage kann sich der DAX zwar behaupten, für eine stärkere Dynamik dürften aber die Käufer fehlen. Nach dem Anstieg in den vergangenen ...

