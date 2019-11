FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



06.11.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS KELLER GROUP PRICE TARGET TO 600 (710) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 650 (520) PENCE - FTSE INDICATED -0.24% TO 7370 (CLOSE: 7388.08) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 520 (540) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (978) PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2020 (2230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 730 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1760 (1940) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 75 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 195 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 10 (25) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1050 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5270 (5490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 190 (250) PENCE - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RESUMES CREST NICHOLSON WITH 'BUY' - TARGET 379 PENCE - RBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3200 (3490) PENCE - 'SELL'



