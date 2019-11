BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen bewerten ihr eigenes Einkommen häufiger als gerecht als andere Europäer. In Deutschland fühlen sich 49 Prozent gerecht bezahlt, in Europa dagegen nur 45 Prozent, wie aus der Ende Oktober veröffentlichten 9. Welle des European Social Survey (ESS) hervorgeht, über die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin informierte.

Je höher das eigene Einkommen, desto gerechter wird es auch empfunden. Während sich von den deutschen Befragten nur ein sehr geringer Anteil ungerechterweise überbezahlt fühlt, schätzen laut der Erhebung 45 Prozent der Befragten in Deutschland ihr Bruttogehalt als ungerechterweise zu niedrig ein. In Europa ist es sogar jeder Zweite, der sich unterbezahlt fühlt.

Niedrige Einkommen empfinden die meisten Befragten überwiegend als zu niedrig. Dem stimmen 84 Prozent der Befragten in Deutschland und im restlichen Europa zu. "Hohe Einkommen empfinden die Deutschen aber seltener als ungerecht hoch", erklärt der DIW-Forscher Philipp Eisnecker. 42 Prozent der Befragten in Deutschland gegenüber 47 Prozent der europäischen Befragten bewerten die hohen Einkommen in ihrem jeweiligen Land als zu hoch, aber 18 Prozent der deutschen gegenüber 14 Prozent der europäischen Befragten halten die 10 Prozent der höchsten Einkommen sogar noch für zu niedrig.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 05:01 ET (10:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.