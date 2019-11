Der zu Intel gehörende Entwickler für autonome Fahrzeuge Mobileye rechnet damit, dass nach dem Jahr 2025 Technik zum autonomen Fahren auch in private Autos einziehen wird. Zunächst werde zwar der Fokus auf autonomen Fahrdiensten in Städten liegen, aber in dünn besiedelten Gebieten wäre die Auslastung solcher Angebote zu niedrig, um sie rentabel zu machen, sagte Mobileye-Manager Erez Dagan. In der Branche gibt es auch die Ansicht, dass Technik zum autonomen Fahren nur autonomen Fahrdiensten vorbehalten bleiben werde. Zur Strategie von Mobileye gehört, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...