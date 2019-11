Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte im Allgemeinen und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Speziellen erleben ein sehr konstruktives Aktienjahr 2019, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So liege letzterer per Ende Oktober mehr als 15% im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...