Die fünf "Wirtschaftsweisen" gehen trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland nicht von einer "breiten und tiefgehenden Rezession" aus. Ein zusätzliches Konjunkturpaket sei nicht notwendig.

Trotz Konjunkturflaute sehen die Wirtschaftsweisen Deutschland nicht in einem Abwärtsstrudel. "Der Aufschwung ist beendet, bislang ist jedoch nicht von einer breiten und tiefgehenden Rezession auszugehen", erklärten die fünf Ökonomen am Mittwoch in ihrem Gutachten für die Bundesregierung. Sie senkten ihre Wachstumsprognose vor allem wegen der schwächelnden Industrie für 2019 auf 0,5 (bisher: 0,8) Prozent und damit auf das gleiche Niveau wie die Bundesregierung. Für nächstes Jahr erwarten die Forscher einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,9 Prozent und sind damit einen Tick skeptischer als die Koalition.

Die schwache wirtschaftliche Dynamik werde sich voraussichtlich mindestens bis in das kommende Jahr ziehen, heißt es. "Ein zusätzliches Konjunkturpaket ist nicht notwendig", so der Wortlaut in der Expertise des Sachverständigenrats mit dem Titel "Den Strukturwandel meistern". Denn die Fiskalpolitik von Union und SPD sei bereits ausgabenfreudig. ...

