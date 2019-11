Der EuroStoxx50 hat mit Mühe an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und den Sprung auf das höchste Niveau seit November 2017 geschafft.Paris - Der EuroStoxx50 hat am Mittwoch mit Mühe an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und den Sprung auf das höchste Niveau seit November 2017 geschafft. Bis zum Mittag jedoch liess der Schwung wieder nach und das Börsenbarometer stand 0,10 Prozent höher bei 3680,37 Punkten. Ähnlich verhalten verlief das Handelsgeschehen auch in Paris und in London: Der französische Cac 40 legte um 0...

