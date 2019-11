Per Ad-hoc-Mitteilung informiert die Wirecard AG (WKN: 747206) heute über ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020, in dem ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 1 und 1,12 Milliarden Euro eingefahren werden soll. Das würde einen Anstieg von mehr als 45% gegenüber 2019 bedeuten. Denn in diesem Jahr plant der Online-Transaktionsdienstleister - wie heute bestätigt - mit einem EBITDA von 765 bis 815 Millionen Euro. Diese Schätzung wurde im Jahresverlauf bereits angehoben.

Daneben interessieren Anleger die heute verkündeten Q3-Zahlen. Demnach wuchs Wirecard von Januar bis Ende September umsatzseitig ...

