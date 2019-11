In nur sechs Wochen hat BayWa r.e. den größten, schwimmenden Solarpark in den Niederlanden gebaut. Das Unternehmen plant europaweit Solarparks auf künstlichen Süßwasserflächen. BayWa r.e. hat gemeinsam mit seinem niederländischen Partner GroenLeven seinen dritten schwimmenden Solarpark in einer Zeit von sechs Wochen fertiggestellt. Das Floating-PV-Projekt Sekdoorn nahe der niederländischen Stadt Zwolle kommt auf eine Gesamtleistung von 14,5 Megawatt. Künftig können damit fast 4.000 Haushalte mit ...

