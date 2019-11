Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas erwartet nun, dass der durch die Produktionsengpässe verursachte Umsatzrückgang im Gesamtjahr sich nun am unteren Ende der Anfang 2019 ausgegebenen Schätzung bewegen wird, sagte CEO Kasper Rorsted in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Adidas hatte Anfang 2019 geschätzt, dass die Produktionsengpässe 1 bis 2 Prozent des Jahresumsatzes kosten würden, umgerechnet etwa 200 bis 400 Millionen Euro, berechnet auf Basis von 20 Milliarden Euro Umsatz.

Die aktuellen Schätzungen sehen die Zahl nun "am unteren Ende der Spanne", sagte Rorsted den Journalisten. Im dritten Quartal hätten die Produktionsengpässe sich "sehr wenig" auf den Umsatz und eher auf die Margen ausgewirkt, so Rorsted.

Adidas hatte zu Jahresbeginn festgestellt, dass aufgrund von Produktionsengpässen in Asien die derzeit hohe Nachfrage im US-Markt nach Sportbekleidung im Mittelpreissegment nicht so schnell erfüllt werden konnte wie gewünscht. Daraufhin hat Adidas zusätzliche Produktionskapazität in Asien sowie zusätzliche Luftfrachtkapazität hinzu gekauft.

Der Sportartikelhersteller hatte am Morgen seine Jahresprognose bestätigt, unter anderem für Umsatz und Gewinn. Der Umsatz soll währungsbereinigt 5 bis 8 Prozent wachsen, Adidas selbst erwarte hier etwa in der Mitte der Spanne bei 6,5 Prozent zu landen, so Rorsted.

Im Schlussquartal erwarte man eine erhebliche Beschleunigung, unter anderem wegen des frühen Chinesischen Neujahrs, Vorzieheffekten von der Fußball-EM 2020 und weil die Produktionsengpässe dann weitestgehend gelöst sind, sagte Rorsted. Zudem sei die Vergleichsbasis nicht so hoch wie im dritten Quartal, das sich gegen einen Vorjahreszeitraum messen musste, in dem der margenstarke Yeezy-Sportschuh neu auf den Markt kam, so der CEO.

