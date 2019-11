Teilnehmerfeld des 4. Hamburger Investorentags am 4. Februar 2020 komplett DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Teilnehmerfeld des 4. Hamburger Investorentags am 4. Februar 2020 komplett 06.11.2019 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 06.11.2019 - Bereits drei Monate vor dem Veranstaltungstermin ist das Teilnehmerfeld des 4. Hamburger Investorentags - HIT komplett. Mit ADVA Optical Networking, Amadeus FiRe, Bertrandt, DEAG, Delticom, FACC, Francotyp-Postalia, HanseYachts, Intershop Communications, Medios, Netfonds, New Work (XING), niiio finance group, PORR, QSC, Ringmetall, SBF, SINGULUS TECHNOLOGIES, SMT Scharf, Wacker Neuson, wallstreet:online, windeln.de sowie Wüstenrot & Württembergische werden 23 Emittenten auf C-Level vertreten sein. Der HIT wird erstmalig in Kooperation mit der ICF BANK stattfinden. Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, zeigt sich angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfeldes erfreut: "Wir sind positiv überrascht, dass der HIT bereits in der vierten Auflage ein so großes Interesse bei Emittenten und Investoren erzeugt. Unser Anspruch ist, ein Event zu organisieren, das echten Mehrwert bietet. Der Zuspruch zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Die Kapitalmarktkonferenz ist für institutionelle Investoren und Fachpressevertreter wie gewohnt kostenlos. Alle weiteren Informationen rund um den HIT stehen interessierten Investoren und Emittenten auf www.hamburger-investorentag.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist ab sofort unter konferenz@montega.de möglich. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de www.hamburger-investorentag.de - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 905925 06.11.2019 AXC0217 2019-11-06/12:16