Im Rahmen seines Premium-Servicepakets "Zalando Plus" hatte der Bekleidungsversender in den letzten zwei Jahren Retouren auch beim Kunden abgeholt. Damit ist nun erst einmal Schluss. Der Bekleidungsversender Zalando hat jetzt angekündigt, dass man die Retourenabholung beim Kunden, die im Rahmen des Premium-Servicepakets "Zalando Plus" angeboten wurde, nicht weiter durchführen werde. Im Rahmen eines Kundenmailings teilte das Unternehmen mit, man sei "bei den Retourenabholungen nicht immer den Anforderungen an ein Premium-Programm gerecht" geworden. Zalando selbst erklärt, es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...