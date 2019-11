FRAPORT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport erwartet an seinem Heimatdrehkreuz auch im kommenden Jahr einen Anstieg der Passagierzahlen. "Wir sind auch für nächstes Jahr optimistisch, und erwarten weiteres Wachstum auch für 2020", sagte Konzernchef Stefan Schulte. Dieses werde sich aber abschwächen. Im Winterflugplan 2019/20 werden die Flugbewegungen gemäß den Planungen der Airlines am Flughafen Frankfurt um 4 Prozent unter dem Vorjahr liegen, und das Sitzplatzangebot um 2,5 Prozent geringer sein.

"Das ist an sich ein normaler und sehr gesunder Weg im Winter", sagte Schulte auf einer Pressekonferenz in Frankfurt. Ein Hub wie Frankfurt sei eher ein Gewinner dieser Entwicklung, da eher das Angebot an den Regionalflughäfen ausgedünnt werde.

Wegen dieser Entwicklung erwartet Fraport an seinem Heimatdrehkreuz ein Passagierwachstum eher am unteren Ende der Prognosebandbreite von etwa 2 und 3 Prozent. Dem erwarteten Anstieg für das kommende Jahr wollte der Konzernchef sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffern.

November 06, 2019

