Hamburg (ots) - Der STERN, Deutschlands bekannteste Magazin- und Medienmarke, startet neben dem wöchentlich erscheinenden Magazin und der minutenaktuellen News Site ein drittes publizistisches Angebot: STERN PLUS bietet von diesem Mittwoch an täglich neue exklusive Online-Inhalte.Das kostenpflichtige Abonnement richtet sich an Leser, die sich jenseits der schnellen Nachricht für Hintergründe und Service interessieren - aufbereitet in gewohnter, hoher STERN-Qualität. STERN PLUS bietet Lesestücke zu wichtigen Themen, ausgewählte Artikel als eingelesene Audiostorys, Podcasts zu beliebten STERN-Rubriken wie z.B. "Die Diagnose" sowie aufwendige multimediale Reportage-Projekte wie "Die Überlebenden". Darüber hinaus hören STERN PLUS-Abonnenten den STERN CRIME-Podcast "Wahre Verbrechen", der sonst nur Audible-Kunden oder STERN CRIME PLUS-Abonnenten vorbehalten ist. Als besonderes Feature können sich die PLUS-NutzerInnen direkt mit der Redaktion austauschen, an Umfragen teilnehmen und Fragen stellen; STERN-RedakteurInnen werden per Video antworten.Fester Bestandteil von STERN PLUS ist das wöchentliche ePaper des STERN, auf das online und offline zugegriffen werden kann. Für den optimalen digitalen Lesegenuss sorgen Zusatzfunktionen wie die Angabe der Lesezeit, eine Merkliste oder der automatisierte Wiedereinstieg an der letzten Lese- oder Hörposition. STERN PLUS wird werbefrei ausgespielt.Das rein digitale Abonnement kostet 13,99 Euro im Monat inklusive des STERN-ePapers. Wer zusätzlich auch das wöchentliche Magazin beziehen möchte, zahlt 23,99 Euro im Monat. Bestehende STERN-Abonnenten können das neue Digital-Angebot zum Vorteilspreis nutzen oder erhalten im Falle eines Kombi-Abonnements das PLUS-Angebot kostenlos. Zum Start bietet STERN PLUS zudem ein Probeabo mit 30 Tagen gratis Testzugang.Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless, STERN-Chefredakteure: "Näher dran an den Menschen: Mit STERN PLUS setzen wir auch im digitalen Bezahljournalismus auf ausgewählte, exklusive Geschichten, die eng mit der Lebenswirklichkeit unserer LeserInnen verbunden sind. Dafür arbeiten die Print- und Digital-Redaktion des STERN noch vernetzter als ohnehin schon zusammen und intensivieren den Austausch mit den NutzerInnen, um gemeinsam mit ihnen STERN PLUS stetig weiterzuentwickeln. Diese neue Form von Digitaljournalismus erlaubt uns, aufwendigere Recherchen zu betreiben und sämtliche Inhalte von der STERN-Dokumentation verifizieren zu lassen."Carina Laudage, Geschäftsführerin Digital, G+J Medien GmbH: "Wir haben den digitalen STERN in den letzten Jahren zu einem relevanten, reichweiten- und umsatzstarken Angebot ausgebaut. Mit STERN PLUS gehen wir nun den nächsten Schritt in unserer Strategie und bieten ein digitales Abo-Modell an."Für den Aufbau der technischen Plattform hinter STERN PLUS hat Gruner + Jahr im Rahmen der Google Digital News Initiative (www.digitalnewsinitiative.com) eine Anschubfinanzierung erhalten.Pressekontakt:Tamara KiesergPR/Kommunikation STERNGruner + Jahr GmbHTelefon: (040) 3703 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/4431648