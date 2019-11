Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Überschuss sei schwächer, die harte Kernkapitalquote aber besser als erwartet, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die nach neun Monaten bereinigte Kapitalrendite (RoTE) von 8,1 Prozent werfe aber Fragen auf, ob die Franzosen ihr Ziel von 9 bis 10 Prozent im Jahr 2020 erreichen könnten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-11-06/12:48

ISIN: FR0000130809