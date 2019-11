Erstmals seit 2004 gibt China in Euro notierte Anleihen aus. Für die niedrigzinsgeplagten Investoren in Europa sind die Papiere attraktiv.

China leiht sich erstmals seit 15 Jahren Geld am europäischen Anleihemarkt. Das Land hat am Dienstag drei in Euro lautende Staatanleihen mit einer Laufzeit von sieben, zwölf und 20 Jahren und einem Gesamtvolumen von insgesamt vier Milliarden Euro ausgegeben.

Die Investoren nahmen die Rückkehr Chinas auf den Euro-Markt extrem gut an. Peking hätte auch 20 Milliarden Euro bei Investoren einsammeln können. Haitham Ghattas, Chef des Kapitalmarktgeschäfts der Deutschen Bank, die den Anleihe-Deal betreut hat, sagte dem Handelsblatt: "Die starke Nachfrage am Markt für diese Anleihe zeigt, dass europäische Investoren am starken Wachstum in Asien teilhaben wollen."

Peking wiederum profitiert mit diesem Schritt von den historisch niedrigen Zinsen in Europa. So wirft die zwölfjährige Euro-Anleihe einen Kupon-Zins von 0,5 Prozent ab, die Rendite lag zum Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...