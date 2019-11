BERLIN (Dow Jones)--Durch analoge und digitale Angriffe entstehen der deutschen Wirtschaft jährliche Schäden in Höhe von 102,9 Milliarden Euro. Die Verluste durch Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage waren in den vergangenen beiden Jahren damit pro Jahr fast doppelt so hoch wie noch 2016 und 2017, als sie bei rund 55 Milliarden Euro lagen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Digitalverbands Bitkom, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Drei Viertel der deutschen Unternehmen waren demnach von Angriffen betroffen, weitere 13 Prozent vermuten dies. In den Jahren 2016 und 2017 sei nur jedes zweite Unternehmen Opfer geworden.

"Umfang und Qualität der Angriffe auf Unternehmen haben dramatisch zugenommen", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Die Freizeithacker von früher haben sich zu gut ausgerüsteten und technologisch oft sehr versierten Cyberbanden weiterentwickelt - zuweilen mit Staatsressourcen im Rücken." Digitale Angriffe haben in den vergangenen beiden Jahren bei 70 Prozent der Unternehmen einen Schaden versursacht, im Jahr 2017 waren es erst 43 Prozent. Bei einem Drittel der Unternehmen seien IT- oder Telekommunikationsgeräte entwendet worden, bei jedem fünften sensible digitale Daten abgeflossen, bei jedem achten Unternehmen sei die digitale Kommunikation ausgespäht worden. Auch das sogenannte Social Engineering habe zugenommen. Dabei werden Mitarbeiter manipuliert, um an sensible Informationen zu kommen, mit denen dann in einem weiteren Schritt zum Beispiel Schadsoftware auf die Firmenrechner gebracht werden kann. Am meisten gestohlen wurden Emails (46 Prozent), Finanzdaten (26 Prozent), gefolgt von Mitarbeiter- und Kundendaten.

Vor allem ehemalige Mitarbeiter verursachen laut der Umfrage Schäden. Ein Drittel der Betroffenen sieht bei früheren Beschäftigten Absicht, ein knappes Viertel nicht. Weiterhin werden sogenannte Hobby-Hacker, die organisierte Kriminalität oder konkurrierende Unternehmen verdächtigt. Bei 12 Prozent der Opfer stammten Attacken mutmaßlich von ausländischen Nachrichtendiensten. Die Betroffenen belasteten am häufigsten osteuropäische Täter (28 Prozent), gefolgt von China (27), Russland (19) und den USA (17). "Spionage und Sabotage gefährden den Wirtschaftsstandort Deutschland", erklärte der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Michael Niemeier. Für die Studie wurden laut Bitkom mehr als 1.000 Geschäftsführer und Sicherheitsverantwortliche repräsentativ befragt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.