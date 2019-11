Milliardenschwere Investitionen in das strauchelnde Startup Wework haben die Halbjahres-Bilanz des japanischen Großaktionärs Softbank mächtig verhagelt. Wie der japanische Konzern Softbank am Mittwoch bekannt gab, schmolz der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 30. September um satte 49,8 Prozent auf 421,5 Milliarden Yen (3,5 Milliarden Euro). Der Umsatz verharrte im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum bei 4,65 Billionen Yen. Die Japaner hatten weitere 9,5 Milliarden US-Dollar (8,5 Milliarden Euro) über neue Kredite und den Kauf von Anteilen in ...

