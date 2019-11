Der Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215) will die Dividendenpolitik wie in den Vorjahren fortführen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Der im MDAX gelistete Konzern hatte in diesem Jahr eine Dividende von insgesamt 5,25 Euro je Aktie für 2018 ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von 160,80 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,26 Prozent. In Anbetracht der Ergebnisse der ersten neun Monate erhöhte ...

