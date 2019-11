Thema heute:

Perfekt für Jung, Alt und Hund: St. Pete/Clearwater positioniert sich als tierfreundliches Urlaubsziel

Während Hunde daheim für viele ein fester Teil der Familie sind, stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage, was mit den vierbeinigen Freunden während der Urlaubszeit passiert. Nicht alle Ziele sind prädestiniert für einen Urlaub mit dem Haustier. Anders St. Pete/Clearwater, wo auch der beste Freund des Menschen voll und ganz auf seine Kosten kommt. Damit jedoch nicht genug: St. Pete setzt sich derzeit dafür ein, die tierfreundlichste Stadt der USA zu werden.

Aktivitäten für Jung, Alt und Hund

Urlaub mit Hund kann deutlich unkomplizierter sein als man denkt. In St. Pete/Clearwater sind Hunde sogar mehr als willkommen: zahlreiche Aktivitäten in der Region richten sich auch bewusst an Hunde und ihre Besitzer. Insbesondere ausgiebige Strandbesuche dürfen bei einem Aufenthalt in der Region mit den schönsten Stränden der USA natürlich nicht fehlen. Der kilometerlange Stand in Fort de Soto etwa hat einen Bereich eigens für Hunde eingerichtet, in dem sie sich richtig austoben können: Neben dem Strand an sich lockt ein großer Park mit Grünflächen, Wasserfontänen und mehr, sodass sich die Vierbeiner getrost austoben können. Auch der Honeymoon Island State Park ist perfekt für den Urlaub mit Haustieren geeignet. Die Insel mit ihrem sechs Kilometer langen Sandstrand, kristallklarem Badewasser und Möglichkeiten für Ausflüge in die Wildnis bietet alles was das Hundeherz begehrt. Kulinarisch muss man sich während des Urlaubs mit dem vierbeinigen Freund auch nicht einschränken. Zahlreiche Restaurants heißen Hunde willkommen, bieten großzügige Außenbereiche und sogar teilweise spezielle Speisekarten für Hunde an.

Tierfreundliche Unterkünfte

Hoteltechnisch muss man sich als Hundebesitzer keinerlei Gedanken machen nicht die passende Unterkunft in St. Pete/Clearwater zu finden. Zahlreiche Hotels empfangen die Fellnasen mit offenen Armen. Im Sirata Beach Resort gibt es beispielsweise einen eigenen Check-In-Bereich für Gäste mit Haustieren, auch ein spezielles Willkommenspaket unter anderem mit einer Hundematte und Wasserschale wird den Gästen überreicht. Das TradeWinds Island Resort bietet abgesehen von haustierfreundlichen Zimmern auch eine große Außenanlage für die Vierbeiner, außerdem gibt es ein spezielles Room Service Menü für die flauschigen Familienmitglieder.

St. Pete auf dem Weg zur tierfreundlichsten Stadt des Landes

Die Region um St. Pete/Clearwater wurde bereits für ihre Tierfreundlichkeit ausgezeichnet. Mit der St. Pete PAWS Initiative sollen zudem weitere Institutionen in St. Pete tierfreundlicher werden, außerdem sollen heimatlose Tiere vermehrt an fürsorgliche Besitzer vermittelt werden.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.