ams hat bei Osram nun einen neuen stärkeren Mitspieler, ob es ein "Gegner" ist, weiss ich nicht. Der Sand Grove Opp. Masters Fund meldete jedenfalls eine Osram-Size von 5,75% nach davor 0%. Sand Grove ist dafür bekannt, im Besonderen auf die Differenz zwischen "Geld und Brief" zu spekulieren. Die in London gemeldete Finanzfirma bezeichnet ihre Strategie selbst als "ereignisorientiert". Dieser Hedgefonds verfolgt also offen das Ziel, Kapital aus Übernahmeversuchen anderer Marktteilnehmer und ähnlichen Gelegenheiten zu schlagen. Heute ist wohl ein neues ams-Angebot zu erwarten. AMS ( Akt. Indikation: 42,41 /42,47, -1,19%)Osram Licht ( Akt. Indikation: 40,17 /40,18, -0,21%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

