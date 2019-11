Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum der deutschen Dienstleister bleibt im Oktober verhalten

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland sind im Oktober wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche nur verhalten gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 51,6 Punkte von 51,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war noch ein Rückgang auf 51,2 Punkte genannt worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwartet.

Wirtschaftsweise erwarten nur schwaches Wachstum

Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr gesenkt. Für das laufende Jahr erwarten sie nun eine Zunahme des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent und für das kommende Jahr um 0,9 Prozent, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) erklärte. "Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich im Abschwung", erklärte der SVR in seinem Jahresgutachten. "Bislang ist jedoch nicht von einer breiten und tiefergehenden Rezession auszugehen."

Wirtschaft der Eurozone tritt im Oktober fast auf der Stelle

Die Wirtschaft der Eurozone hat sich im Oktober knapp über der Wachstumsschwelle gehalten. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 50,6 Zähler von 50,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist weiter einer der niedrigsten Werte seit sechseinhalb Jahren. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 50,2 Punkte gemeldet worden.

VCI: Deutsche Chemieproduktion sinkt weiter

Der Abschwung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland hat sich wie erwartet fortgesetzt. Der Branchenverband VCI meldete für das dritte Quartal einen Rückgang der Produktion um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Bei leicht rückläufigen Preisen (minus 0,1 Prozent im Quartalsvergleich) sank der Branchenumsatz um 2,4 Prozent auf 45,4 Milliarden Euro. Entlastend wirkte, dass parallel zum Öl auch der Preis für den wichtigsten Rohstoff der Branche - Naphtha - um 11 Prozent sank.

VDMA sieht "kleinen Lichtblick" aus dem Euroraum

Die Bestellungen für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau sind im September weiter rückläufig gewesen. Nur aus dem Eurogebiet gab es einen bemerkenswerten Anstieg. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sprach daher von einem "kleinen Lichtblick". Insgesamt verbuchten die Unternehmen einen Orderrückgang um real 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Inland sanken die Orders um 9 Prozent, aus dem Ausland kamen 2 Prozent weniger Bestellungen.

Saudis drängen Opec vor Aramco-Börsengang zu Förderkürzungen

Saudi-Arabien wird die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) zu größeren Kürzungen bei der Ölproduktion drängen, indem es jene Länder unter Druck setzt, die geplanten Förderdrosselungen hinterherhinken. Ziel sei es, die Ölpreise zu stützen und so den riesigen Börsengang der staatlichen Ölgesellschaft Aramco zu flankieren, sagten mit dem Plan vertraute Personen.

Schäden durch Angriffe auf Unternehmen verdoppeln sich nahezu

Durch analoge und digitale Angriffe entstehen der deutschen Wirtschaft jährliche Schäden in Höhe von 102,9 Milliarden Euro. Die Verluste durch Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage waren in den vergangenen beiden Jahren damit pro Jahr fast doppelt so hoch wie noch 2016 und 2017, als sie bei rund 55 Milliarden Euro lagen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Digitalverbands Bitkom, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

EZB-Chefin will weder Taube noch Falke sein, sondern "Eule"

Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) hat ihre Rolle in der Notenbank klargestellt. In die Kategorien von Taube (eher lockere Geldpolitik) und Falke (eher strenge Geldpolitik) möchte sie sich nicht einordnen. Menschen in Tauben und Falken aufzuteilen, sei ein sehr restriktiver Ansatz, sagte Christine Lagarde in einem Interview mit der Zeit. "Ich hoffe, ich werde stattdessen eine Eule sein. Ich mag Eulen. Sie sind sehr weise Tiere."

EZB teilt bei Dollar-Tender 40,0 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40,0 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 45,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,07 (zuvor: 2,11) Prozent.

Scholz deutet Entgegenkommen bei europäischer Einlagensicherung an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einen neuen, entschlossenen Anlauf bei der Vervollkommnung der europäischen Bankenunion gefordert und dabei ein Entgegenkommen Deutschlands bei der sehr umstrittenen gemeinsamen Einlagensicherung angedeutet. In einem Meinungsbeitrag für die Financial Times (FT) verbindet Scholz diesen Vorschlag allerdings weiterhin mit der Forderung, Staatsanleihen in Bankbilanzen künftig - wenn auch erst nach einer Übergangsfrist - mit Eigenkapital zu hinterlegen. Laut FT ist dieser Vorstoß nicht mit Bundeskanzlerin Angela Merkel abgestimmt.

SPD lehnt Unternehmenssteuerkonzept der Union ab

Die SPD wird keine umfassende Unternehmenssteuerreform mit niedrigeren Steuersätzen mittragen. Das stellte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider am Mittwoch klar. Zuvor hatte die Unionsfraktion ein Steuerkonzept verabschiedet, nachdem die Sätze bei der Besteuerung von Gewinnen von Personen- und Kapitalgesellschaften bei 25 Prozent gedeckelt werden sollen.

Bayerisches Bier und Mosel-Wein im Reich der Mitte fortan geschützt

Die EU hat sich mit China auf den Schutz von hundert geografischen Herkunftsbezeichnungen für Alkohol und Nahrungsmittel aus Europa verständigt. Wie die EU-Kommission mitteilte, sind damit aus Deutschland fünf Namen von Wein- und Biersorten vor Nachahmungen und widerrechtlicher Nutzung geschützt: Weine aus Rheinhessen, von der Mosel und Franken sowie Bayerisches und Münchener Bier. Im Gegenzug werden hundert chinesische Produkte auf dem europäischen Markt geschützt.

Dämpfer für Trump ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl

Ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump bei Wahlen in zwei Bundesstaaten einen Dämpfer erhalten: Die gegen Trump kämpfenden Demokraten setzten sich bei Wahlen in Virginia und Kentucky durch. Im Bundesstaat Mississippi siegte bei der Gouverneurswahl laut US-Medienberichten allerdings der republikanische Kandidat Tate Reeves.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt 52,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 52,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 51,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt 52,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 51,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep bei 51,4

US/MBA Market Index Woche per 1. Nov -0,1% auf 518,7 (Vorwoche: 519,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Nov -2,5% auf 241,0 (Vorwoche: 247,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Nov +1,8% auf 2.102,7 (Vorwoche: 2.066,0)

