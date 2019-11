Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt sich im Rahmen seines Vorschlags zur Vollendung der europäischen Bankenunion für ein System abgestufter Eigenkapitalanforderungen an Banken für deren Staatsanleihebestände ein. Dieses System sieht Freibeträge, Risikogewichte entsprechend der Kreditqualität und einen Konzentrationsfaktor vor, wie Scholz in Frankfurt sagte. Die Berücksichtigung von Staatsanleiherisiken in Bankbilanzen ist eine zentrale Forderung Deutschlands im Streit um die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung.

"Staatsanleihen sind nicht risikolos. Zudem stellt auch ein hoher Bestand an Forderungen gegen einen einzelnen Staat - häufig das Heimatland der Bank - ein Risiko für die Finanzstabilität dar", sagte Scholz. Jedwede Lösung müsse diese Aspekte berücksichtigen. Die "Lösung" von Scholz lautet: Risikobasierte Konzentrationszuschläge und sogenannte "safe portfolios". Das Modell risikobasierter Konzentrationszuschläge verbindet drei Elemente.

1. Einen Freibetrag für Forderungen gegen einen einzelnen Staat oder eine Kreditnehmereinheit, für den keine Kapitalanforderungen gelten.

2. Basisrisikogewichte entsprechend der Kreditqualität

3. Einen Konzentrationsfaktor, der den Konzentrationsgrad eines bestimmten Staatsrisikos in der Bilanz der Bank berücksichtigt. Diese Lösung würde laut Scholz einen starken Anreiz schaffen, den "home bias" abzubauen und die Staatsrisiken zu diversifizieren.

"Durch eine vorsichtige Kalibrierung und eine angemessene Übergangsphase könnten eine übermäßige Belastung der Banken und Risiken für die Finanzstabilität vermieden werden", argumentierte Scholz. Mit der Zeit würden so Banken in allen Mitgliedstaaten "safe portfolios" an Staatsanleihen aufbauen. "Dies hätte einen doppelten Vorteil: Wir würden die Stabilität der Banken erhöhen und zugleich den Staaten mit einem weniger starken Rating helfen", sagte Scholz.

Die Lockerung des Zusammenhangs von Bankbilanzen und Staatsschulden ist eine Forderung, die Deutschland im Zusammenhang mit dem Streit über eine gemeinsame Bankeinlagensicherung erhebt. Die Bundesregierung macht geltend, dass vor einer weiteren Risikoteilung die Risiken zunächst weiter verringert werden müssten. Dazu sollen einerseits notleidende Kredite verringert und andererseits potenzielle Risiken angegangen werden.

Scholz: Gordischen Knoten bei Einlagensicherung durchschlagen

Scholz signalisierte in seiner Rede dass er eine gemeinsame Einlagensicherung nicht grundsätzlich ablehnt. "Ich bin überzeugt, dass wir mit einem Europäischen Einlagenrückversicherungssystem die unterschiedlichen Positionen zusammenführen und den 'Gordischen Knoten' durchschlagen können", sagte er.

Dieses Rückversicherungssystem würde laut Scholz auf einem zwischenstaatlichen Abkommen beruhen, und es würde die nationalen Einlagensicherungseinrichtungen durch einen Europäischen Einlagensicherungsfonds ergänzen, nachdem diese entsprechend der Einlagensicherungsrichtlinie DGSD (Directive on Deposit Guarantee Schemes) vollständig aufgebaut worden sind.

Im Falle einer Bankschieflage käme ein dreistufiges Verfahren zur Anwendung. Zunächst würden die Mittel der nationalen Einlagensicherung eingesetzt, nach deren Erschöpfung könnte der Europäische Einlagensicherungsfonds in begrenztem Umfang zusätzliche Liquidität über rückzahlbare Kredite zur Verfügung stellen. Auf der dritten Stufe wäre der betreffende Mitgliedstaat aufgerufen, gegebenenfalls mit Unterstützung eines regulären ESM-Programms, Hilfe zu leisten.

Nach Vollendung der Bankenunion auch begrenzte Verlustbeteiligung denkbar

"Als zweite und letzte Stufe - nachdem alle Elemente der Bankenunion vollständig umgesetzt worden sind - könnte zusätzlich zu dem rückzahlbaren Darlehen eine begrenzte Verlustbeteiligung erwogen werden", sagte Scholz.

Der Bundesfinanzminister forderte neue Anstrengungen zur Vollendung der europäischen Bankenunion. Weitere Vorschläge in diese Richtung, die Scholz bei einer Konferenz in Frankfurt machte, betreffen eine Mobilisierung von Eigenkapital und Liquidität in grenzüberschreitenden Bankengruppen und eine einheitliche Besteuerung von Banken.

