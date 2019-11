Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hellofresh von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 16,30 Euro belassen. Die Analysten verwiesen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den Kursrückgang sei gut zwei Wochen. Zuletzt hat sich die Aktie des Kochboxen-Anbieters allerdings wieder etwas berappelt. Der Kapitalmarkttag habe wenig Neues gebracht, hieß es. Die Zahlen für das dritte Quartal seien erwartungsgemäß ausgefallen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-11-06/14:02

ISIN: DE000A161408