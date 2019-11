Die Forderung nach mehr Komfort und Sicherheit führt dazu, dass multifunktionale Bedienoberflächen wie Touchscreens und andere berührungssensitive Oberflächen nahezu allgegenwärtig geworden sind. Bestehende Lösungen für haptisches Feedback wie etwa ERM (Eccentric Rotary Mass) oder LRA (Linear Resonant Actuators) haben etliche Nachteile. Dazu zählen relativ große Baugrößen, wobei besonders die Bauhöhe für Display-Ansteuerungen relevant ist, sowie ein hoher Leistungsbedarf bei batteriebetriebenen Geräten wie Smartphones und Tablets. Außerdem sind bei diesen Lösungen die Frequenz wie auch die Stärke des Feedbacks gar nicht oder nur in sehr engen Grenzen variabel und sie verfügen über keine sensorischen Fähigkeiten.

Eine Alternative sind piezobasierende Aktuatoren wie etwa die Produktfamilien Powerhap und Piezohapt. Sie sind eine Kombination aus druckempfindlichem Sensor und Aktuator in einem Bauelement. Mit diesen beiden Produktfamilien bietet TDK ein breites Portfolio an Aktuatoren für haptisches Feedback.

Speziell für den Einsatz in Fahrzeug- und Smartphone-Displays hat TDK die Typen L8060 und L3015 entwickelt. Sie haben eine Bauhöhe von nur 0,35 mm beziehungsweise 0,3 mm bei Flächen von 80 × 60 mm2 (L8060) und 30 × 15 mm2 (L3015). Das unimorphe Design des Piezohapt basiert auf einem flachen Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist und sich direkt unter Displays verbauen lässt.

Die Aktuatoren sind für Betriebsspannungen = 24 V (L8060) beziehungsweise = 12 V (L3015) ausgelegt. Abhängig von Amplitude und Frequenz der angelegten Spannung lässt sich mit Piezohapt ein breites Spektrum an Vibrationsmustern darstellen. Diese Ausführungen eignen sich etwa für OLED-Displays.

Powerhap bietet hohe Beschleunigung und Kraft bei geringer Reaktionszeit

Die Aktuatoren der Powerhap-Familie basieren auf mehrlagigen Vielschicht-Piezoscheiben mit Kupfer-Innenelektroden. Bild 2 zeigt den Aufbau.

Wird an die Piezoscheibe eine Spannung angelegt, dehnt sie sich in z-Richtung nur minimal aus, kontrahiert aber aufgrund der Volumenerhaltung des Piezoeffekts gleichzeitig in x- und y-Richtung. Diese Kontraktion wird mithilfe von zwei Zimbeln aus Titan, die auf beiden Seiten der Scheibe befestigt sind, in z-Richtung um den Faktor 15 verstärkt und es ergibt sich bei dem größten Typ 2626H023V120 eine große Auslenkung von 230 µm. Von Vorteil ist die hohe Linearität zwischen angelegter Spannung und ...

