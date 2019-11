Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft stellt der großen Koalition ein schlechtes Halbzeitzeugnis aus. Union und SPD legten zu viel Wert auf die Verteilung von zusätzlichen sozialen Wohltaten, während sie gleichzeitig zu wenig für die Verbesserung von Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit täten.

Der Mittelstand attestiert der Bilanz "Maßlosigkeit und Mutlosigkeit" zugleich. "Der Sozialstaat wurde unter anderem durch milliardenschwere Rentengeschenke maßlos aufgebläht. Dadurch wird der Anteil der Sozialausgaben am Bundeshalt von derzeit 50,4 Prozent auf 52,9 Prozent bis 2023 steigen", kritisierte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven. "Auf der anderen Seite fehlt Schwarz-Rot der Mut zu Strukturreformen."

Für die Maschinenbauer ist das Zeugnis ein Arbeitsnachweis ohne Mut zur Zukunft. "Ihren Arbeitsschwerpunkt haben Union und SPD eindeutig auf einen kostspieligen Ausbau des Sozialstaates gelegt, der eine schwere Hypothek für künftige Generationen darstellt", erklärte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Die ökonomische Zukunft des Landes hat diese Regierung dagegen nicht mehr fest im Blick. Dabei müsste sie gerade jetzt einerseits selbst investieren, andererseits mehr Spielräume für private Investitionen schaffen."

Aus Sicht des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) muss die Bundesregierung endlich die lange vernachlässigten strukturellen Aufgaben angehen. "Die Regierung ist stolz darauf, 60 Prozent des Koalitionsvertrages umgesetzt zu haben", erklärte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Unser Problem ist aber, dass beim Verfassen dieses Vertrages vor zwei Jahren das angesichts steigender Beschäftigung, sprudelnder Steuereinnahmen und voller Sozialkassen wirtschaftlich Notwendige schlichtweg übersehen wurde. Deshalb ist es dringend notwendig, dass die Koalition nun an dieser Stelle nachbessert."

Ähnlich kritisch sieht der Verband der Chemischen Industrie (VCI) die Halbzeitbilanz. Die Bundesregierung habe die erste Hälfte der Legislaturperiode zu wenig genutzt, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu sichern. "Der notwendige Aufbruch in zentralen Feldern wie digitale Infrastruktur und Steuerpolitik fehlt weitgehend", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Auch die Maßnahmen der Klima- und Energiepolitik zahlen bisher kaum darauf ein, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken." Daher bleibe viel zu tun für die Regierungsmannschaft in der zweiten Halbzeit. Den Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung und die ersten Schritte hin zu einer nationalen Industriestrategie verbucht der VCI dagegen auf der Positivliste.

