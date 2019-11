Unterföhring (ots) -Sie kämpf(t)en in einem Krieg. Sie haben ihren Beruf aufgegeben undihre Heimat in Deutschland verlassen. Sie sind bereit, Menschen zutöten. Mit Waffen und Worten. Warum radikalisieren sich jungeDeutsche und ziehen in einen Krieg, dessen Front mehr als 3.000Kilometer entfernt von Deutschland liegt? Für das "ProSieben Spezial:Deutsche an der ISIS-Front", Dienstag, 26. November, 20:15 Uhr, willReporter und Journalist Thilo Mischke diese Frage beantworten.Er trifft in Syrien den IS-Terroristen und ehemaligen SchweißerMartin Lemke alias Nihad, wie er sich nach seiner Konvertierungnennt. Lemke war mit drei Frauen gleichzeitig verheiratet und kauftesich während der Blütephase des IS eine jesidische Sklavin. Heutehofft er in syrischer Haft auf seine Auslieferung nach Deutschland.Thilo Mischke spricht mit jungen deutschen Frauen, die sich dem ISanschlossen und nun mit ihren Kindern im berüchtigten Al-Hol-Lagerleben. Eine sagt: "Ich habe ja nichts verbrochen außer mich einerTerrororganisation anzuschließen." Das Al-Hol-Lager gilt als neueKeimzelle des IS.Zudem begleitet Thilo Mischke den Deutschen Martin K. (23), derfreiwillig und ohne Sold in Syrien und im Nordirak kämpft, bei einemhochriskanten Kampfeinsatz der kurdischen YPG gegen versprengteIS-Terroristen.Senderchef Daniel Rosemann: "Dieses ProSieben-Spezial entstand ausunserem Reportage-Flaggschiff 'Uncovered', das Thilo Mischke seitinzwischen vier Jahren für uns produziert. Als Thilo uns in derGenese seines Films von den Deutschen an der ISIS-Front erzählte, warklar: Damit wollen und müssen wir möglichst viele Zuschauererreichen. Und dafür braucht es den besten Sendeplatz, den wir bietenkönnen."Thilo Mischke: "Es bedeutet mir sehr viel, dass ProSieben dieserReportage diesen Raum gibt. Aufzuzeigen, was es bedeutet, wennDeutsche sich radikalisieren, wenn sie zu Waffen greifen und anfremden Fronten kämpfen, ist gerade in heutigen Zeitenaußerordentlich wichtig. Je mehr junge Zuschauer das sehen, destobesser.""ProSieben Spezial: Deutsche an der ISIS-Front" am Dienstag, 26.November 2019, 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4431847