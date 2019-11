München (ots) - Gast: Alfred DorferMichael Mittermeier, der Vorreiter der Stand-up-Comedy in Deutschland, setzt sich in dieser Ausgabe seiner Show "Mittermeier!" (BR) die schwarz-rot-goldene Brille auf und nimmt seine Landsleute unter die Lupe. Deutschland ist immer irgendwie Weltmeister! Aber worin und vor allem - warum?In gewohnter Wortgewandtheit lädt der Mann, der den Wortschatz der Dichter und Denker um den Begriff "Arschgeweih" bereichert hat, zu gegrilltem Bundesadler und einem "Craft Beer" der Marke Selbstironie ein, fair eingeschenkt natürlich. Denn korrekt muss es schon zugehen im Land der Mülltrenner, Gleichsteller, Allesverwurster und Erfinder der Bio-Kondome nach DIN-Norm."Nicht schön muss es sein, sondern effektiv." Mit dieser Einstellung ist Deutschland viermal Fußball-Weltmeister geworden. So sieht es zumindest das Ausland, wie Mittermeiers Gast dieser Sendung, der österreichische Humorfachverkäufer Alfred Dorfer, bestätigen kann. Spaß ist garantiert bei dieser Deutschlandreise mit Michael Mittermeier, der einmal mehr ohne Tempolimit über die Humorautobahn rast.Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.Die nächste Folge von MITTERMEIER! wird am Donnerstag, 12. Dezember 2019, ausgestrahlt.MITTERMEIER! wird produziert von SUPERFILM, München.Fotos über www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:Pressestelle BRWibke HeiseTel. 089/5900-10554E-Mail: wibke.heise@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4431900