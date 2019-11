In den USA ist die Produktivität der Wirtschaft erstmals seit knapp vier Jahren gefallen. Auf das Jahr hochgerechnet fiel der Output je Stunde im dritten Quartal um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist der erste Rückgang seit dem Schlussquartal 2015. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,9 Prozent erwartet.

Die Lohnstückkosten erhöhten sich um auf das Jahr hochgerechnet 3,6 Prozent und damit stärker als erwartet. Produktivität und Lohnstückkosten sind wichtige Richtgrößen für Unternehmen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Eine schwache Produktivitätsentwicklung kann viele Ursachen haben. Neben ökonomischen Effekten sind auch statistische Probleme möglich, etwa eine unzureichende Erfassung neuer Technologien./bgf/jsl/jha/

