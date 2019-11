Die Waffenschmiede Heckler & Koch kämpft seit langem mit schlechten Zahlen. Nun aber sieht es besser aus - trotz eines hohen Schuldenberges.

Beim Waffenhersteller Heckler & Koch hat sich die wirtschaftlich sehr schwierige Lage etwas entspannt. Wie die Firma aus Oberndorf in Baden-Württemberg am Mittwoch auf ihrer Webseite bekanntgab, verbuchte sie in den ersten drei Quartalen 2019 einen kleinen Gewinn von 1,3 Millionen Euro - nach einem Verlust von vier Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf rund 186 Millionen Euro.Sturmgewehr-Bestellungen aus Frankreich, Litauen und den USA schlugen sich positiv nieder.

Der Schuldenberg bleibt aber hoch, die Finanzverbindlichkeiten liegen bei 235 Millionen Euro - für eine Firma dieser Größe ist das sehr viel. Hinzu kommen noch Pensionsverpflichtungen von H&K gegenüber Mitarbeitern, die vor 2002 ihren Job bei der Waffenschmiede in Baden-Württemberg angefangen haben - solche Altersvorsorge-Extrazahlungen ...

