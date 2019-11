Um die Herkunft des für die Akkuproduktion notwendigen Kobalts einwandfrei nachvollziehbar zu machen, setzt Volvo zukünftig auf die Blockchain. Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in Notebooks, Smartphones oder auch Elektroautos genutzt werden, benötigen Kobalt. Das Problem: Häufig wird der Rohstoff unter katastrophalen Bedingungen gefördert. Das ist vor allem für die Autoindustrie ein Problem, die ihre Elektrofahrzeuge ja nicht zuletzt als umweltschonendere Alternative zum Verbrenner vermarkten will. Außerdem stammen die verwendeten Akkus in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...