Frankfurt am Main (ots) - UL, ein international agierendes Unternehmen der Sicherheitswissenschaften, richtet am 19. November 2019 zum ersten Mal den Future of Trust Summit im Hilton Frankfurt Airport Hotel aus. Das Leitthema der Veranstaltung ist die Vertrauensbildung in neue Technologien. UL wirft mit ausgewählten internationalen Führungskräften und Visionären einen branchenübergreifenden Blick auf die drängendsten Fragen rund um die Zukunft des Vertrauens in einer zunehmend vernetzten Welt. Damit ebnet der Summit den Weg für eine tiefergehende Diskussion, die Zukunft sicherer und nachhaltiger zu gestalten.20 Referenten führender Unternehmen präsentieren auf vier Bühnen vor einem exklusiven Publikum von Fach- und Führungskräften aus Industrie und Handel ihre Erfahrungen und Denkanstöße. Zu den Referenten gehören Führungskräfte von BASF, Henkel, dem Max-Planck-Institut, Fraunhofer und The Next Big Thing. Anlass des Summits sind das 125-jährige Bestehen von UL und das 20-jährige Jubiläum in Deutschland.Themen:Smart Manufacturing: Integrierte Lösungen für Herausforderungen rund um Machine Learning, Additive Manufacturing, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und 5GSustainability: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter: Kreislaufwirtschaft, E-Mobility und Smart City helfen, die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichenNew Technologies and Innovations: Digital Citizen, Künstliche Intelligenz und Blockchain - so sieht die Zukunft aus"Die fortschreitende Digitalisierung lässt keine Wirtschaftszweige und Gesellschaftsbereiche unberührt", sagte Ingo M. Rübenach, Vice President Central, East and South Europe Region bei UL. "Das Vertrauen von Unternehmen und Nutzern in die neuen Technologien ist dabei der Schlüsselfaktor für die tatsächliche Anwendung. Doch wie können Unternehmen die Herausforderung, Vertrauen in neue Technologien aufzubauen, lösen. Was ist Nutzern wichtig und wie können Unternehmen dieses Wissen nutzen? Wie gestalten wir die Zukunft des Vertrauens im Zeitalter von IoT und Smart Services, AI und Blockchain?"Diesen Fragen und den damit einhergehenden Herausforderungen im Zuge der branchenübergreifenden Digitalisierung widmet sich der Future of Trust Summit in Vorträgen, Panels und Workshops.Vertrauensbildung ist absolute Notwendigkeit"Es ist absolut notwendig, dass sich Unternehmen mit dem Thema Vertrauensbildung in neue, innovative Technologien in der vernetzten Welt befassen. Wir als globale Organisation der Sicherheitswissenschaften befassen uns mit diesem Thema täglich", erklärte Ingo M. Rübenach weiter. "Unser Ziel ist es, auf dem Future of Trust Summit Unternehmen zusammenzubringen, die den Einsatz neuer Technologien wie Blockchain oder AI mitgestalten und die gesellschaftliche Transformation hin zu einer digital aufgeklärten Kultur vorantreiben. Wir bei UL unterstützen sie dabei, eine gemeinsame Basis zu finden, die Kooperation und Weiterentwicklung fördert."Die Veranstaltung endet mit einer Green-Tie-Gala.Zu den Highlight-Speakern des Future of Trust Summits zählen:Christoph Brück, CEO, Next Big ThingSajeev Jesudas, President International, ULRada Rodriguez, Vorsitzende der Geschäftsführung, Schneider ElectricKarsten Schneider, Head of Standards and Regulation, SiemensLea Vajnorsky, Head of Platform Development, Henkel XFür weitere Informationen zum Future of Trust Summit und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier: http://ots.de/8Z1uIFAkkreditierung unter https://futureoftrustsummit.typeform.com/to/getjBd