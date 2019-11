DGAP-DD: MorphoSys AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 06.11.2019 / 16:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Jens Nachname(n): Holstein 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MorphoSys AG b) LEI 529900493806K77LRE72 4. EUR 1002,00 EUR 100,2 EUR 2805,60 EUR 100,1 EUR 7807,80 EUR 100,1 EUR 7207,20 EUR 100,2 EUR 3707,40 EUR 100,2 EUR 3807,60 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 99,7009 EUR 2991026,0000 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-04; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Internet: www.morphosys.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 54711 06.11.2019 ISIN DE0006632003