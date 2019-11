Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat für den Fall eines ernsthaften Konjunktureinbruchs eine fiskalische Reaktion des Staats in Aussicht gestellt. "Wir haben alle Möglichkeiten zu handeln, wenn es zu einer Krise kommen sollte", sagte Scholz bei einer Konferenz in Frankfurt. Er fügte hinzu: "Wir rechnen aber nicht damit, dass es so weit kommt."

Der Finanzminister verwies darauf, dass sich die Beschäftigtenzahl in Deutschland auf einem Allzeithoch befinde, dass Unternehmen weiterhin nach Arbeitskräften suchten und dass es der Bauwirtschaft nicht gelinge, die Nachfrage zu befriedigen. "Das ist also offensichtlich keine Krise", sagte er.

Laut Scholz ist die aktuelle Wachstumsschwäche in Deutschland Teil eines weltweiten Phänomens, das auf den anhaltenden Handelskonflikten beruht. "Wenn es zu einer Lösung kommt, wird das positive Auswirkungen haben", sagte er.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gesunken. Für das dritte Quartal (Veröffentlichung am 14. November) halten einige Analysten einen abermaligen BIP-Rückgang für möglich. Andere prognostizieren eine Stagnation. Das BIP des Euroraums ist um 0,2 Prozent gestiegen.

Die so genannten Wirtschaftsweisen erwarten für 2019 und 2020 laut ihrer am Mittwoch veröffentlichten Prognose Wachstumsraten von 0,5 und 0,9 Prozent.

November 06, 2019

