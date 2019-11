Bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal erklärte der Adidas-Vorstand, dass in seinem Unternehmen für die verbleibenden Wochen mit einem starken Jahresendspurt gerechnet wird. Die Anleger reagierten dennoch mit Verkäufen auf die vorgelegten Zahlen. In einer dynamischen Bewegung fiel der Kurs bis zum Mittag auf die 50-Tagelinie bei 276,08 Euro zurück und durchbrach diese. Das Tief wurde bei 271,20 Euro ausgebildet. Die Bullen stehen damit am Nachmittag vor der Herausforderung, den bis zum Mittag ...

